Luca Marelli ha spiegato con queste parole il rigore concesso alla Juventus contro il Sassuolo: «Dopo essersi accertati che aveva toccato col braccio il VAR ha mostrato solo un'immagine al direttore di gara di Juve-Sassuolo. Il braccio è aperto rispetto al corpo e soprattutto, la cosa più importante, il braccio è al di sopra dell'altezza della spalla e se il braccio non è una posizione naturale è sempre calcio di rigore». Il rigore concesso ha sollevato dubbi e polemiche, ecco come la pensa Fabio Ravezzani: CONTINUA A LEGGERE.