In questi giorni si è parlato di un contenzioso depositato a Lussemburgo tra Oaktreee Zhang, ex presidente dell'Inter che sarebbe pronto a chiedere la rivalutazione dell'Inter che il fondo americano ha ottenuto quando l'allora presidente non è riuscito a coprire il finanziamento di 250 mln e che con gli interessi era arrivato sui 400mln.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Zhang sempre attentissimo all’Inter e riposta pure la felicità di Lautaro
social
Zhang sempre attentissimo all’Inter e riposta pure la felicità di Lautaro
In questi giorni si è parlato di una causa che starebbe intentando per la valutazione del club nerazzurro. Steven stavolta ha esultato per il capitano
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
L'ex presidente nerazzurro non ha smentito e non ha confermato. Sui social resta molto attivo specie quando si tratta dell'Inter e dei suoi ex calciatori. Aveva salutato anche i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno: de Vrij, Darmian, Acerbi e Sommer, arrivati sotto la sua presidenza.
In queste ore invece ha ripostato l'Inter che racconta di Lautaro e del suo gol con l'Argentina: "Fatto per queste notti", ha scritto il club. L'ex presidente nerazzurro ha ripreso il post con due cuoricini con i colori della Nazionale del capitano dell'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA