In questi giorni si è parlato di una causa che starebbe intentando per la valutazione del club nerazzurro. Steven stavolta ha esultato per il capitano

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2026 (modifica il 12 luglio 2026 | 15:16)

In questi giorni si è parlato di un contenzioso depositato a Lussemburgo tra Oaktreee Zhang, ex presidente dell'Inter che sarebbe pronto a chiedere la rivalutazione dell'Inter che il fondo americano ha ottenuto quando l'allora presidente non è riuscito a coprire il finanziamento di 250 mln e che con gli interessi era arrivato sui 400mln.

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L'ex presidente nerazzurro non ha smentito e non ha confermato. Sui social resta molto attivo specie quando si tratta dell'Inter e dei suoi ex calciatori. Aveva salutato anche i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno: de Vrij, Darmian, Acerbi e Sommer, arrivati sotto la sua presidenza.

La storia ripostata da Zhang sui social

In queste ore invece ha ripostato l'Inter che racconta di Lautaro e del suo gol con l'Argentina: "Fatto per queste notti", ha scritto il club. L'ex presidente nerazzurro ha ripreso il post con due cuoricini con i colori della Nazionale del capitano dell'Inter.