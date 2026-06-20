Maurizio Pistocchi ha annunciato l'uscita di un libro, nel quale rivelerà alcuni retroscena e particolari di mercato. Lo spunto è stato il colpo a sorpresa del Ravenna, che ha ingaggiato Ronaldinho. Lo ha confermato il vicepresidente del Ravenna, Ariedo Braida, ai microfoni de LaPresse: «Ronaldinho è un giocatore magico e verrà tesserato. È un grande colpo. Giocherà a 46 anni? Dipende, ma diciamo che verrà tesserato». Pistocchi ha quindi anticipato un retroscena, che verrà approfondito nel suo prossimo libro: CONTINUA A LEGGERE.