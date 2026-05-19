Conte, Allegri, Guardiola, Deschamps? No, nessuno di questi. Per Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, il principale candidato al ruolo di commissario tecnico della Nazionale è completamente diverso. Zazzaroni si espone su quello che, secondo lui, dovrebbe essere il successore di Rino Gattuso: CONTINUA A LEGGERE
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fcinter1908 social Zazzaroni: “No Conte o Allegri, parole a vanvera su Guardiola. Il favorito per l’Italia…”
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Zazzaroni: “No Conte o Allegri, parole a vanvera su Guardiola. Il favorito per l’Italia…”
Il direttore del Corriere dello Sport parla del ruolo di commissario tecnico: il favorito alla panchina della Nazionale non è Conte
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