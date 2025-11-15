"Il ct della Norvegia Solbakken: “Dite due nazionali molto forti come Italia e Norvegia nello stesso gruppo, ma parlate di noi come fossimo campioni del mondo quando invece non andavamo ai Mondiali dall’età della pietra”. Giustamente sculacciati. Stiamo facendo una figura pessima". Così Tancredi Palmeri, su X, sulla polemica di Gattuso circa il format delle qualificazioni ai Mondiali, in particolar modo con la differenza tra Europa e Sudamerica.
Capuano-Palmeri, scontro social: "Giustamente sculacciati" – "Vedo che c'è piacere di…"
Capuano-Palmeri, scontro social: “Giustamente sculacciati” – “Vedo che c’è piacere di…”
Tancredi Palmeri e Giovanni Capuano a confronto. Argomento: la polemica di Gattuso circa il format delle qualificazioni ai Mondiali
Gli risponde Giovanni Capuano: "Il capitano non giocatore dell'Italia in Davis prima della sfida contro la Spagna: "Dite due nazionali molto forti come Italia e Spagna, ma parlate come avessimo dei top 10 quando invece da mezzo secolo non arrivavamo mai alla seconda settimana degli Slam". Uguale. Insignificante. Ma vedo che c'è piacere di farsi prendere a sculacciate eh"
Palmeri: "Beh ma Giovanni in Davis un giocatore ti fa vincere la coppa come Sinner in 2 anni, non puoi proprio paragonarlo al calcio"
Capuano: "La Norvegia è una nazionale forte. Punto. Lo è anche se fino a una settimana fa non avesse mai giocato una partita a calcio. Ok? Altrimenti vale ogni paragone"
