"Il ct della Norvegia Solbakken: “Dite due nazionali molto forti come Italia e Norvegia nello stesso gruppo, ma parlate di noi come fossimo campioni del mondo quando invece non andavamo ai Mondiali dall’età della pietra”. Giustamente sculacciati. Stiamo facendo una figura pessima". Così Tancredi Palmeri, su X, sulla polemica di Gattuso circa il format delle qualificazioni ai Mondiali, in particolar modo con la differenza tra Europa e Sudamerica.