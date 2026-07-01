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fcinter1908 social Sabatini si espone su Bastoni: “Non gioco in anticipo, sarebbe gogna mediatica. Anche se…”
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Sabatini si espone su Bastoni: “Non gioco in anticipo, sarebbe gogna mediatica. Anche se…”
Il pensiero del giornalista sportivo sull'inchiesta che tocca il difensore dell'Inter
Sandro Sabatini ha esposto il suo pensiero in merito all'inchiesta che ha toccato Alessandro Bastoni e che porta un'accusa molto grave, quella di prostituzione minorile. L'avvocato Salvatore Scuto, legale di Alessandro Bastoni, ha già rilasciato alcune dichiarazioni molto chiare in merito: "Escludo categoricamente che abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con delle minorenni". Ecco cosa ne pensa Sandro Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.
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