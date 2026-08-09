Il giornalista sottolinea la capacità del tecnico di ottenere risultati senza cercare alibi e pronostica un grande futuro per il difensore classe 2008
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."
Sandro Sabatini ha elogiato il lavoro svolto da Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Il giornalista ha confrontato la situazione del tecnico nerazzurro con quella di altri allenatori, sottolineando la capacità di Chivu di ottenere risultati senza cercare alibi. Parole importanti anche per un giocatore nerazzurro: CONTINUA A LEGGERE
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