Ecco John Stones finalmente: il difensore inglese è infatti arrivato poco fa ad Appiano Gentile, pronto a cominciare la preparazione con l'Inter

Marco Astori
Bisseck GdS

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Ecco John Stones finalmente: il difensore inglese è infatti arrivato poco fa ad Appiano Gentile, pronto a cominciare la preparazione con l'Inter.

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L'ex City si è goduto le vacanze dopo il Mondiale e ora è pronto a ripartire: lavorerà per mettersi a disposizione il prima possibile di Cristian Chivu.

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