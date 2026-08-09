Ecco John Stones finalmente: il difensore inglese è infatti arrivato poco fa ad Appiano Gentile, pronto a cominciare la preparazione con l'Inter
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Ecco John Stones finalmente: il difensore inglese è infatti arrivato poco fa ad Appiano Gentile, pronto a cominciare la preparazione con l'Inter.
L'ex City si è goduto le vacanze dopo il Mondiale e ora è pronto a ripartire: lavorerà per mettersi a disposizione il prima possibile di Cristian Chivu.
Sì, Stones ha iniziato gli allenamenti 🏃🖤💙 pic.twitter.com/oy1cGOLFvy— Inter ⭐⭐ (@Inter) August 9, 2026
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