VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Le amichevoli estive non contano nulla a livello di risultato ma spesso danno importanti indicazioni a livello di mercato su cosa serve alle varie squadre. E' il caso anche dell'Inter, che anche ieri contro la Juve ha ricevuto un segnale importante. Secondo Tuttosport, "dall’Australia Chivu è tornato con un’altra certezza: Luis Henrique il meglio lo dà a sinistra quindi ci vorrà sulla destra un nuovo innesto (il brasiliano sarà la riserva di Dimarco, con Carlos Augusto arretrato come “braccetto” come controfigura di Bastoni).

Qui l’Inter è a caccia di un “mister x” le cui caratteristiche sono arcinote e rispondono all’identikit di Palestra e Khalaili ma pure di Cancelo e Moussa Diaby, già obiettivi a gennaio. L’allenatore vuole un esterno molto offensivo che salti l’uomo, per creare un’altra variante tattica alla sua Inter.

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Tra questi l’unico ancora prendibile è Diaby ma il Bayer Leverkusen, che offre di più all’Al-Ittihad e al giocatore è in netto vantaggio. La sensazione è che l’Inter possa restare in surplace fino a dopo ferragosto per capire se si spalancherà qualche occasione, tanto più dopo essere tornata dall’Australia con la certezza che Diouf può essere un giocatore affidabile in quella posizione (particolarmente graditi sono stati soprattutto i suoi progressi a livello difensivo)".