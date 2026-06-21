I due ex giocatori nerazzurri hanno stilato la lista dei 10 migliori calciatori della storia nerazzurra e ovviamente ci sono anche loro

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 15:52)

"Troppo al terzo posto". Maiconnon si sente sul podio dei migliori 10 giocatori brasiliani nella storia dell'Inter. Nel video pubblicato sui social del club ci sono lui e Lucio che stilano la top10 dei giocatori più forti con origine brasiliana della storia nerazzurra. Al terzo posto Lucio ci aveva messo proprio Maicon ma lui dice "no, no, troppo" e quindi si schiera quinto. E Lucio, come l'altro, difensore di Mourinho nell'anno del Triplete, va al quarto posto.

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Il primo? "Non c'è nemmeno da dirlo". Quando sullo schermo appare Ronaldo il Fenomeno va dritto dritto al primo posto. Nella lista c'è anche un altro loro compagno, Julio Cesar. Lo mettono al sesto posto. Perché sul podio ci vanno altri due giocatori: Roberto Carlos e Adriano.

I due ex giocatori nerazzurri, che hanno partecipato con tanti loro ex compagni ed altre leggende interiste alla partita di beneficienza contro le leggende del Real Madrid, hanno anche piazzato nella loro formazione Jair, Hernanes, Miranda, Maxwell e alla fine erano molto soddisfatti delle loro scelte.

Questa la loro classifica:

Ronaldo

Adriano

Roberto Carlos

Lucio

Maicon

Julio Cesar

Jair

Maxwell

Hernanes

Miranda