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Per Solet vacanze in Brasile e l’incontro con un ex idolo dell’Inter

Per Solet vacanze in Brasile e l’incontro con un ex idolo dell’Inter - immagine 1
Il giocatore è un obiettivo nerazzurro e mentre in Italia si lavora per sistemare il suo futuro lui si sta riposando con amici a Rio
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Oumar Solet piace tantissimo all'Inter. Tanto che è arrivata una prima offerta all'Udinese per il suo difensore. Ci sono ancora delle distanze da limare ma il giocatore francese ha già detto sì alla causa nerazzurra e ora si lavora sul suo arrivo a Milano.

Intanto però, dopo una stagione bella intensa, in cui è stato fondamentale per la squadra friulana, il difensore è partito in vacanza, sembra con amici, alla volta del Brasile, Rio de Janeiro.

Per Solet vacanze in Brasile e l’incontro con un ex idolo dell’Inter- immagine 2
La foto postata da Solet

Nel suo viaggio, come documenta lui stesso nelle foto pubblicate su Instagram, ha incontrato anche un ex Inter doc: si tratta di Adriano, ex attaccante interista che è rimasto legatissimo ai colori nerazzurri. Gli avrà dato la benedizione.

Tanti i tifosi interisti che hanno subito visto la foto insieme all'allenatore e ne hanno approfittato per scrivergli un messaggio: "Ti aspettiamo a Milano". Il post inondato da quelli che potrebbero essere i colori del suo futuro prossimo.

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