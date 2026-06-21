Per Solet vacanze in Brasile e l’incontro con un ex idolo dell’Inter

Il giocatore è un obiettivo nerazzurro e mentre in Italia si lavora per sistemare il suo futuro lui si sta riposando con amici a Rio

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 giugno 2026 (modifica il 21 giugno 2026 | 15:45)

Oumar Solet piace tantissimo all'Inter. Tanto che è arrivata una prima offerta all'Udinese per il suo difensore. Ci sono ancora delle distanze da limare ma il giocatore francese ha già detto sì alla causa nerazzurra e ora si lavora sul suo arrivo a Milano.

Intanto però, dopo una stagione bella intensa, in cui è stato fondamentale per la squadra friulana, il difensore è partito in vacanza, sembra con amici, alla volta del Brasile, Rio de Janeiro.

Nel suo viaggio, come documenta lui stesso nelle foto pubblicate su Instagram, ha incontrato anche un ex Inter doc: si tratta di Adriano, ex attaccante interista che è rimasto legatissimo ai colori nerazzurri. Gli avrà dato la benedizione.

Tanti i tifosi interisti che hanno subito visto la foto insieme all'allenatore e ne hanno approfittato per scrivergli un messaggio: "Ti aspettiamo a Milano". Il post inondato da quelli che potrebbero essere i colori del suo futuro prossimo.