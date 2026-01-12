I "videini" che si fanno è stata la frase della settimana. Spalletti si riferiva a chi aveva giudicato lui e la sua Juve, in particolare a Sandro Sabatini: "Hanno un amico che allena da un'altra parte...", aveva aggiunto l'allenatore della Juventus. E su quelle parole il giornalista (che aveva replicato "caro Spallettone, senza i videini facevi più bella figura") è tornato nello studio di Pressing con una richiesta di spiegazioni: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Sabatini, polemica con Spalletti: “Non mi garba per niente. Aggiungo che non è bello che…”
social
Sabatini, polemica con Spalletti: “Non mi garba per niente. Aggiungo che non è bello che…”
La risposta del giornalista al tecnico Juve
© RIPRODUZIONE RISERVATA