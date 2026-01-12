Paolo Ziliani ha analizzato nel dettaglio il pareggio tra Inter e Napoli elogiando la prova dei partenopei. "Se c’era una squadra che tornava negli spogliatoi con la sensazione di avere perso, o almeno di avere perso una grandissima occasione, questa era l’Inter. Se c’era una squadra che assaporava il 2-2 sentendo il retrogusto di vittoria, questa era il Napoli", scrive oggi il giornalista sportivo. Con un focus spietato sulla reazione scomposta di Antonio Conte, che ha protestato in maniera plateale per un rigore sacrosanto concesso all'Inter: CONTINUA A LEGGERE.