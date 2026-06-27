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fcinter1908 social Vaciago su Nico Paz: “Accordo demenziale? Questo accordo dimostra che per il Como…”
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Vaciago su Nico Paz: “Accordo demenziale? Questo accordo dimostra che per il Como…”
Il giornalista ha commentato l'accordo per il giocatore argentino
Sono tanti gli addetti ai lavori che si sono espressi sull'operazione del Como, che ha trovato un accordo con il Real Madrid per Nico Paz. Il club comasco non si è tirato indietro e ha deciso di staccare un assegno record da 60 milioni di euro, bloccando di fatto qualsiasi tentativo di asta sul nascere. Ecco come ha commentato l'operazione il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: CONTINUA A LEGGERE.
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