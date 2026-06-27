Sono tanti gli addetti ai lavori che si sono espressi sull'operazione del Como, che ha trovato un accordo con il Real Madrid per Nico Paz. Il club comasco non si è tirato indietro e ha deciso di staccare un assegno record da 60 milioni di euro, bloccando di fatto qualsiasi tentativo di asta sul nascere. Ecco come ha commentato l'operazione il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago: CONTINUA A LEGGERE.