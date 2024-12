Glieli ricorda Giovanni Capuano, che lo incalza così: "A scanso di equivoci il Napoli è una squadra fortissima e pienamente in corsa per la vittoria del campionato. Ma contro Empoli e Roma è stata avvantaggiata da 2 clamorose topiche arbitrali. Una verità da ricordare a futura memoria. Non è difficile, dai…"

La risposta di Varriale va sul personale: "Giovannino vedo che ti senti chiamato in causa...tranquillo, non sei Dante Alighieri e gli strumenti per scrivere la Divina Commedia proprio non li hai..."