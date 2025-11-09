FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Serena: “Scommetto che questo giovane che gioca in Serie A sarà top mondiale”

social

Serena: “Scommetto che questo giovane che gioca in Serie A sarà top mondiale”

Serena: “Scommetto che questo giovane che gioca in Serie A sarà top mondiale” - immagine 1
Un tweet breve ma dal peso specifico notevole. Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, non è solito lasciarsi andare a proclami
Redazione1908

Un tweet breve ma dal peso specifico notevole. Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, non è solito lasciarsi andare a proclami, men che meno a “scommesse” sul futuro dei giovani talenti.

Eppure, di fronte ad Ahanor, ha fatto un’eccezione. “Io non scommetto di principio – ha scritto su X – ma su Ahanor potrei fare un’eccezione. Mi sento di dire che a 20 anni (ora ne ha 17 ndr) sarà uno dei più forti al mondo nel suo ruolo”

Serena: “Scommetto che questo giovane che gioca in Serie A sarà top mondiale”- immagine 2
Skysport

Parole che hanno subito acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Chi ha visto giocare Ahanor non si sorprende troppo: il giovane talento – dotato di tecnica, velocità e personalità – sta impressionando per maturità e continuità, qualità rare alla sua età.

Serena: “Scommetto che questo giovane che gioca in Serie A sarà top mondiale”- immagine 3
Getty

Quanto è costato Ahanor all'Atalanta

I nerazzurri hanno chiuso un’operazione il cui valore totale potrebbe raggiungere i 23 milioni di euro, con il Genoa che avrà il 5% sulla futura rivendita. La cifra consiste in 17 milioni di parte fissa, con 3 milioni di bonus più facili e altri 3 milioni di bonus più difficili da raggiungere.

Leggi anche
Ziliani ironizza: “Antonio Conte non ha più rivali: nemmeno un Mourinho delirante...
Ziliani incredulo sugli stagisti: “Ma parliamo di Sky che licenziò Adani e fu sponsor...

© RIPRODUZIONE RISERVATA