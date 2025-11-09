Un tweet breve ma dal peso specifico notevole. Aldo Serena, ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, non è solito lasciarsi andare a proclami

Eppure, di fronte ad Ahanor, ha fatto un’eccezione. “Io non scommetto di principio – ha scritto su X – ma su Ahanor potrei fare un’eccezione. Mi sento di dire che a 20 anni (ora ne ha 17 ndr) sarà uno dei più forti al mondo nel suo ruolo”

Parole che hanno subito acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Chi ha visto giocare Ahanor non si sorprende troppo: il giovane talento – dotato di tecnica, velocità e personalità – sta impressionando per maturità e continuità, qualità rare alla sua età.

Quanto è costato Ahanor all'Atalanta

I nerazzurri hanno chiuso un’operazione il cui valore totale potrebbe raggiungere i 23 milioni di euro, con il Genoa che avrà il 5% sulla futura rivendita. La cifra consiste in 17 milioni di parte fissa, con 3 milioni di bonus più facili e altri 3 milioni di bonus più difficili da raggiungere.