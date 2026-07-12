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fcinter1908 social Sinner ancora re di Wimbledon, i complimenti dell’Inter: “Un’altra pagina indimenticabile”

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Sinner ancora re di Wimbledon, i complimenti dell’Inter: “Un’altra pagina indimenticabile”

Sinner ancora re di Wimbledon, i complimenti dell’Inter: “Un’altra pagina indimenticabile” - immagine 1
Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, battendo in finale in 4 set il tedesco Alexander Zverev
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Sinner ancora re di Wimbledon, i complimenti dell’Inter: “Un’altra pagina indimenticabile”- immagine 2
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Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo il torneo di Wimbledon, battendo in finale in 4 set il tedesco Alexander Zverev. A fare i complimenti al tennista azzurro, numero 1 del mondo, anche l'Inter, che sui suoi canali ufficiali ha scritto:

Sinner ancora re di Wimbledon, i complimenti dell’Inter: “Un’altra pagina indimenticabile”- immagine 3
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"Un’altra pagina indimenticabile del tennis italiano. Complimenti a Jannik Sinner per la conquista di Wimbledon 2026, il secondo anno consecutivo".

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