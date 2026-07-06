Sandro Sabatini è tornato a parlare di Haaland dopo la doppietta con la Norvegia, che ha condannato il Brasile all'eliminazione dal Mondiale. Un centravanti strepitoso, del quale lo stesso Sabatini - mesi fa - aveva un'opinione leggermente diversa. Il giornalista ha fatto mea culpa in diretta a Sportmediaset, rispondendo ad una domanda della conduttrice. La risposta non è piaciuta a Pistocchi, che l'ha commentata sui social: CONTINUA A LEGGERE.