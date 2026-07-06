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fcinter1908 social Ravezzani e il paragone che accende i tifosi sul nostro miglior attaccante: “Non è Haaland ma…”
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Ravezzani e il paragone che accende i tifosi sul nostro miglior attaccante: “Non è Haaland ma…”
Il paragone del direttore di TL
La vittoria della Norvegia sul Brasile ha riacceso numerosi dibattiti e confronti che riguardano il calcio italiano. La Nazionale norvegese sta dimostrando, soprattutto grazie a Haaland, di poter ambire a traguardi importanti. E il ricordo dell'uscita di scena dell'Italia non può che far riemergere - ancora una volta - l'amarezza condita a nuove consapevolezze. Lo ha sottolineato Fabio Ravezzani, facendo un focus sui centravanti: CONTINUA A LEGGERE.
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