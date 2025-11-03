L'Inter vince 2-1 a Verona grazie ad un'autorete di Frese al 93'. Un match dai due volti per l'Inter, benissimo in avvio ma che al 40' prende il gol del pareggio e rischia anche la beffa sul finire del primo tempo col palo di Orban.
Longhi: “Inter, partita dai 3 volti: Verona non meritava la sconfitta ma…”
Nella ripresa poche occasioni da gol per l'Inter che però ci prova fino alle fine e trova il gol vittoria con un cross di Barella spizzato in porta da Frese. Bruno Longhi, su Twitter, commenta così la vittoria dei nerazzurri:
"Inter splendida per mezz’ora, legittima la netta superiorità con una perla di Zielinski, poi il Verona ottiene il pari nel finale del tempo con il talentuoso Giovane: il gol rigenera la squadra di Zanetti che ritorna ad essere aggressiva come è nel suo DNA mentre quella di Chivu fatica.
Rischia di ritrovarsi in 10 per un fallo da ultimo uomo di Bisseck che viene sanzionato con il giallo, e nel recupero trova la vittoria su autogol. Partita dai 3 volti che l’Inter poteva facilmente chiudere e che il Verona non meritava di perdere".
