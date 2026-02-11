FC Inter 1908
VIDEO / Qual è il tuo sport invernale preferito? La risposta dei giocatori dell’Inter

Gli sport protagonisti delle Olimpiadi Milano-Cortina visti dai calciatori nerazzurri in un video postato dal club
Le Olimpiadi di Milano-Cortina e gli sport invernali preferiti dei giocatori dell'Inter. In un video postato dal club nerazzurro sui social i calciatori nerazzurri hanno scelto il loro sport preferito tra le specialità che fanno parte dei Giochi che sono iniziati il 6 febbraio.

Dallo snowboarddi Dimarco allo Sci di Frattesi, passando al Biathlon di capitan Lautaro. C'è poi il pattinaggio di de Vrij e ci sono pure i gusti comuni di Esposito e Bonny. Stesso ruolo e stessa scelta sullo sport invernale preferito.

