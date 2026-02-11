Le Olimpiadi di Milano-Cortina e gli sport invernali preferiti dei giocatori dell'Inter. In un video postato dal club nerazzurro sui social i calciatori nerazzurri hanno scelto il loro sport preferito tra le specialità che fanno parte dei Giochi che sono iniziati il 6 febbraio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social VIDEO / Qual è il tuo sport invernale preferito? La risposta dei giocatori dell’Inter
social
VIDEO / Qual è il tuo sport invernale preferito? La risposta dei giocatori dell’Inter
Gli sport protagonisti delle Olimpiadi Milano-Cortina visti dai calciatori nerazzurri in un video postato dal club
Dallo snowboarddi Dimarco allo Sci di Frattesi, passando al Biathlon di capitan Lautaro. C'è poi il pattinaggio di de Vrij e ci sono pure i gusti comuni di Esposito e Bonny. Stesso ruolo e stessa scelta sullo sport invernale preferito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA