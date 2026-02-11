FC Inter 1908
Biasin: “Di Lautaro si parla sempre quando sbaglia mezza partita. Ma mai ora che…”

Il giornalista torna sul capitano nerazzurro e sulle critiche che gli vengono rivolte spesso se c'è un momento in cui non riesce a trovare la porta
Di lui si parla spesso. E spesso per criticarlo. Nonostante tutto. Che è quasi incredibile. Perché i numeri di Lautaro Martinez parlano da soli. Quelli con la maglia dell'Inter si aggiornano di settimana in settimana e nell'ultima partita è salito sul terzo gradino del podio dei giocatori con più gol segnati nella storia nerazzurra. 171 reti come Boninsegna. Quando arrivano momenti di pausa dal gol le critiche si riaccendono e la domanda che tutti si pongono, come se ce ne fosse davvero bisogno è, ma è tra i più forti oppure no?

Le opinioni si sprecano e c'è chi continua a dargli contro anche in questo periodo: 18 gol segnati finora in stagione, 4 in Champions, 14 in Serie A, 4 assist, 2.266 minuti in campo. Capocannoniere in Serie A, davanti a Douvikas, del Como che di gol in Serie A ne ha segnati 8. Il capitano dell'Inter ha segnato il doppio degli altri giocatori nella classifica dei cannonieri del campionato italiano. Sono a otto gol pure Paz, Pulisic, Yildiz, Hojlund, più giù a sette gol ci sono anche Thuram e Calhanoglu tra gli altri.

Biasin, che si è ritrovato spesso a dover difendere il giocatore dagli attacchi dei colleghi in determinati salotti tv, ha parlato proprio di queste continue critiche rivolte al capitano nerazzurro. In un post ha scritto: "Classifica marcatori Serie A: di Lautaro si parla sempre quando sbaglia mezza partita. Un po' meno ora che ha fatto il vuoto". E per vuoto si intende proprio la distanza tra lui e chi è alle sue spalle nella classifica dei cannonieri del campionato italiano.

