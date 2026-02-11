FC Inter 1908
fcinter1908 social L’Inter posta il ritorno di Dumfries, tifosi scatenati sui social: “Ci mancavi”

L’Inter posta il ritorno di Dumfries, tifosi scatenati sui social: “Ci mancavi”

Il club nerazzurro, in un video girato all'inizio della seduta di allenamento di oggi, ha mostrato il ritorno in gruppo (almeno in parte) dell'olandese
Eva A. Provenzano
Barella e Calhanoglu sono tornati in gruppo ieri. Oggi è toccato a Denzel Dumfries che ha svolto parte dell'allenamento in gruppo. Dopo un infortunio alla caviglia che lo ha costretto all'operazione e lo ha fermato per mesi, l'olandese torna intanto ad allenarsi con i compagni e cercherà di essere a disposizione entro la fine di febbraio, quando la squadra di Chivu affronterà il ritorno della gara con il Bodo Glimt valido per i play-off di Champions.

L'Inter ha pubblicato sui social il momento dell'ingresso della squadra sul campo di Appiano per l'allenamento in vista della sfida del 14 febbraio contro la Juventus. E i tifosi hanno visto rispuntare l'esterno e si sono scatenati.

"Denzelone, ci sei mancato", "Ci è mancata la tua serietà", hanno scritto i tifosi scherzando sul suo faccione sempre apparentemente crucciato. "Oh, finalmente la faccia incazzatissima di Denzel...", "Ci è mancato il sorriso di Denzel, finalmente".

"O mio dio, un esterno destro sul campo", ha scritto qualcun altro. Denzel manca da diverso tempo e la sua assenza si è fatta sentire. Anche nel mercato di gennaio il suo nome veniva fatto costantemente, non perché fosse in partenza (anche se ci sono voci di un addio a fine stagione) ma perché Luis Henrique sembrava non bastare per sostituirlo e si pensava ad un rinforzo che alla fine (perché il mercato è sempre un po' bastardo, per dirla alla Chivu) non è arrivato. È tornato Denzel, però. E i tifosi non vedevano l'ora di rivederlo.

