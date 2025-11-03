Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato sul suo profilo social la notizia dell'elezione nel Consiglio Figc del dirigente della Juve Chiellini:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Capuano ironizza: “Marotta è talmente potente nel calcio italiano che…”
social
Capuano ironizza: “Marotta è talmente potente nel calcio italiano che…”
Il giornalista ha commentato sul suo profilo social la notizia dell'elezione nel Consiglio Figc del dirigente della Juve Chiellini
"Marotta é così potente e condizionante nel calcio italiano che la Lega Serie A ha eletto nel Consiglio Figc Chiellini nonostante Marotta sostenesse Carnevali".
© RIPRODUZIONE RISERVATA