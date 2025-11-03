FC Inter 1908
Il giornalista ha commentato sul suo profilo social la notizia dell'elezione nel Consiglio Figc del dirigente della Juve Chiellini
Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato sul suo profilo social la notizia dell'elezione nel Consiglio Figc del dirigente della Juve Chiellini:

"Marotta é così potente e condizionante nel calcio italiano che la Lega Serie A ha eletto nel Consiglio Figc Chiellini nonostante Marotta sostenesse Carnevali".

