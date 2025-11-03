L'ex centrocampista dell'Inter Hernanes ha commentato sul suo profilo social il gol su schema da corner di Zielinski su assist di Calhanoglu:
Hernanes: “Che gol Zielinski! Calhanoglu ha un’affettatrice al posto del piede: potrebbe…”
Che gol! Al posto del piede Calhanoglu ha un'affettatrice lui potrebbe tagliare il prosciutto con il piede e le fette verrebbero sottilissime.
