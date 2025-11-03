FC Inter 1908
Hernanes: "Che gol Zielinski! Calhanoglu ha un'affettatrice al posto del piede: potrebbe…"

Hernanes: “Che gol Zielinski! Calhanoglu ha un’affettatrice al posto del piede: potrebbe…”

L'ex centrocampista dell'Inter ha commentato sul suo profilo social il gol su schema da corner di Zielinski su assist di Calhanoglu
Andrea Della Sala 

L'ex centrocampista dell'Inter Hernanes ha commentato sul suo profilo social il gol su schema da corner di Zielinski su assist di Calhanoglu:

Che gol! Al posto del piede Calhanoglu ha un'affettatrice lui potrebbe tagliare il prosciutto con il piede e le fette verrebbero sottilissime. 

