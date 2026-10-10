Gli interisti si aspettano tanto da lui che è cresciuto nelle giovanili nerazzurre e che porta un cognome pesante: Ale preme per avere spazio
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Gli interisti lo stanno aspettando tanto. Perché ha un cognome che ai tifosi dell'Inter ricorda cose bellissime, un padre che lo ha fatto diventare di casa fin da piccolo, un allenatore che lo conosce benissimo e spera di potergli dare tutto lo spazio che merita. Aleksander Stankovic apetta il suo momento, intanto si ritaglia piccoli spazi del pianeta nerazzurro che conosce benissimo e sul quale ha scelto di restare.
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Chivu, alla vigilia della gara contro il Parma, ha spiegato che lui è felice di averlo e presto troverà tutto lo spazio che meriterebbe. Complice l'infortunio di Curtis Jones ci sarà sicuramente più spazio in mezzo al campo nerazzurro. Di fatto però Ale è il calciatore nerazzurro che finora ha giocato meno. Ha collezionato oggi ventinove minuti (e adesso ne ha collezionati 44 in tutto) perché è entrato al posto di Calhanoglu.
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Un cuore per StankovicE spicca proprio il messaggio di Hakan tra tutti quelli che gli sono arrivati su Instagram dopo che ha postato le foto della gara contro il Parma. Nessun commento, solo le fotografie della sua partita. Tantissime le belle parole dei tifosi interisti: "Come ti sta bene quel 5", "Dai Ale, noi lo sappiamo quanto vali e siamo con te"; "Bravo piccolo drago, ma stai sereno, non pensare a segnare. Arriverà presto tutto lo spazio che meriti". Tantissime parole di incoraggiamento nei suoi confronti. E un cuore che vale tantissimo. Da chi fa il suo stesso mestiere, il centrocampista. Il cuore di Hakan Calhanoglu che lo tagga e gli manda un cuore è una pacca sulla spalla. Di quelle che ti servono quando hai davanti una salita e tutta quella benedetta voglia di fare dei predestinati.
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