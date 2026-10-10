Gli interisti lo stanno aspettando tanto. Perché ha un cognome che ai tifosi dell'Inter ricorda cose bellissime, un padre che lo ha fatto diventare di casa fin da piccolo, un allenatore che lo conosce benissimo e spera di potergli dare tutto lo spazio che merita. Aleksander Stankovic apetta il suo momento, intanto si ritaglia piccoli spazi del pianeta nerazzurro che conosce benissimo e sul quale ha scelto di restare.

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Chivu, alla vigilia della gara contro il Parma, ha spiegato che lui è felice di averlo e presto troverà tutto lo spazio che meriterebbe. Complice l'infortunio di Curtis Jones ci sarà sicuramente più spazio in mezzo al campo nerazzurro. Di fatto però Ale è il calciatore nerazzurro che finora ha giocato meno. Ha collezionato oggi ventinove minuti (e adesso ne ha collezionati 44 in tutto) perché è entrato al posto di Calhanoglu.

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Un cuore per Stankovic