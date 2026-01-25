Aleksandar Stankovic continua a stupire con la maglia del Bruges. Ieri in campionato il centrocampista classe 2005 ha sfornato altre due reti, confermandosi un punto fermo della sua nuova squadra. In evidenza anche in Champions League, di sicuro tiene gli occhi puntati addosso da parte di tutta l'Inter.

Non solo i dirigenti, che riflettono sulla possibilità di riportarlo a Milano in estate. Ma anche di chi negli anni ha visto crescerlo e conta magari di poter giocare con lui come Federico Dimarco. "Grande, fantastica doppietta", ha scritto il numero 32 nerazzurro commentando l'ultimo post del figlio di Deki.