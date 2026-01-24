Ha ribaltato ogni giudizio, ha cambiato il modo di vivere l'Inter, ha conquistato Chivu e con la sua fiducia il suo rendimento è diventato di alto livello. Piotr Zielinski, 28 presenze, oltre 1500 minuti in campo in questa stagione, si è fatto posto tra le gerarchie nerazzurre ed è diventato fondamentale per l'allenatore.
Inter, Zielinski segna su rigore. Bruno Fernandes lo esalta
Inter, Zielinski segna su rigore. Bruno Fernandes lo esalta
Il polacco, rispetto alla passata stagione, si è ritrovato e sta garantendo qualità e quantità a Cristian Chivu
Nelle ultime gare sta sostituendo Calhanoglu davanti alla difesa e ieri, contro il Pisa, lo ha sostituito pure dal dischetto. Il rigore del due a uno lo ha tirato e segnato lui e ha gestito alla grande la partita.
Sui social il giocatore nerazzurro ha postato le foto di serata ed è arrivato anche il commento di Bruno Fernandes. "Che giocatore", ha scritto il calciatore portoghese classe 1994 del Manchester United. Il commento è stato accompagnato da un emoticon con i cuoricini. Un apprezzamento per il calciatore e per l'ex compagno. I due hanno condiviso un'esperienza all'Udinese nel 2013.
