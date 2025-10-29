Striscione al Colosseo contro Zalewski: “Tradire un amico si chiama infamità”. Si tratta di…

"Che fossi uno spione lo sapevamo già... Zalewski, tradire un amico si chiama infamità", recita lo striscione contro Zalewski

"Che fossi uno spione lo sapevamo già... Zalewski, tradire un amico si chiama infamità". È lo striscione comparso al Colosseo nella notte nonostante oggi l'esterno non sia più un calciatore della Roma, ma dell'Atalanta.