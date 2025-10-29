Striscione al Colosseo contro Zalewski: “Tradire un amico si chiama infamità”. Si tratta di…

"Che fossi uno spione lo sapevamo già... Zalewski, tradire un amico si chiama infamità". È lo striscione comparso al Colosseo nella notte nonostante oggi l'esterno non sia più un calciatore della Roma, ma dell'Atalanta.
"Che fossi uno spione lo sapevamo già... Zalewski, tradire un amico si chiama infamità", recita lo striscione contro Zalewski
Gli ultras, infatti, questa volta non c'entrano niente e nemmeno il calcio. Dietro lo striscione ci sarebbe vicende sentimentali.
Nel suo periodo nella Capitale il giocatore è stato fidanzato con Nicol Luzardi, ragazza poi lasciata per l'influencer Emily Pallini, ex fidanzata del rapper e producer Ludwig, il quale era uno dei migliori amici del calciatore.
Da qui lo striscione appeso al Colosseo nonostante non sia chiaro ancora da chi sia stato affisso.
