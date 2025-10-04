Sul suo profilo X, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato così la vittoria dell’Inter per 4-1 contro la Cremonese:
“Non è la goleada o per il di per sé impressionante dato di ben 18 occasioni a 1.
È che l’Inter non smette un attimo di giocare, non abbassa mai il ritmo, non placa mai la sua furia nel recupero alto.
Vince Chivu nel voler lanciare Barella regista e Bonny”, ha scritto, sottolineando i meriti dell’allenatore per queste due mosse.
