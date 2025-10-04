FC Inter 1908
Tancredi Palmeri: “Inter-Cremonese, non è la goleada a impressionare! Chivu vince con due mosse”

Sul suo profilo X, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato così la vittoria dell'Inter per 4-1 contro la Cremonese
Sul suo profilo X, il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha commentato così la vittoria dell’Inter per 4-1 contro la Cremonese:

“Non è la goleada o per il di per sé impressionante dato di ben 18 occasioni a 1.

È che l’Inter non smette un attimo di giocare, non abbassa mai il ritmo, non placa mai la sua furia nel recupero alto.

Vince Chivu nel voler lanciare Barella regista e Bonny”, ha scritto, sottolineando i meriti dell’allenatore per queste due mosse.

