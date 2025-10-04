Inter-Cremonese, Frattesi scrive ai tifosi: “Promesso, la prossima volta…”

Il giocatore era alla prima da titolare e alla fine della partita ha scritto un post sui social dedicato ai sostenitori nerazzurri

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 21:48)

Ha dovuto aspettare un po' ma alla fine è arrivata la prima da titolare anche per Davide Frattesi. Il centrocampista è stato schierato in Inter-Cremonese dal primo minuto complice anche l'assenza per precauzione dopo una botta ricevuta in allenamento da Calhanoglu.

I tifosi hanno sostenuto il giocatore - che è stato anche convocato da Gattuso per le gare di qualificazione ai Mondiali dell'Italia - e così, dopo la vittoria per 4-1, ha scritto un post rivolto proprio a loro che lo hanno incoraggiato, anche a segnare, durante i novanta minuti.

Getty Images

"Mi siete mancati… felice per la vittoria e per il ritorno dal primo minuto. Prossima volta tiro promesso", ha scritto il calciatore nerazzurro riferendosi proprio ai sostenitori nerazzurri che gli hanno urlato di tirare quando ha avuto l'occasione di farlo.

E lui, che sa come si fa, ha fatto la sua promessa: il gol arriverà. Ci spera tanto lui e anche gli interisti che nutrono un affetto particolare per Davide che anche quando è stato impiegato poco è riuscito a segnare in momenti che hanno toccato i cuori nerazzurri (vedi la semifinale col Barcellona.ndr).