Napoli vince in extremis contro il Cagliari, Lukaku impazzisce sul divano:...

Lui è infortunato e dovrà stare per diverso tempo lontano dal campo. Romelu Lukaku ha guardato in tv la gara tra Cagliari e Napoli e la vittoria della squadra di Conte è arrivata in maniera roboante, con un gol di Anguissa segnato nei minuti di recupero, a pochi secondi dal fischio finale. Il belga ha postato una storia sui social in cui si mostra emozionatissimo, quasi increduto, per i tre punti arrivati all'ultimo minuto.

"Wow, wow, wow", ha scritto, accompagnando questa espressione con un'emoticon in lacrime. "Queste sono le vittorie migliori", ha aggiunto e ha accompagnato il tutto con un "Forza Napoli sempre". Alla fine della partita Conte ha ammesso: «Quando Anguissa ha segnato ho pensato: "Finalmente". La partita l'avete vista tutti, sono le tipiche partite dove corri il rischio grandissimo di perdere: ho detto anche ai ragazzi che sarei stato contento dello 0-0, abbiamo giocato da squadra vera e con pazienza cercando le situazioni giuste per far gol. Sembrava stregata, abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo: non me l'aspettavo così, ma siamo stati bravi. Sono molto contento». Come Lukaku.