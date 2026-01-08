FC Inter 1908
Le immagini postate sui social dalla Lega Calcio del momento dell'esultanza per il gol segnato dal francese all'ultimo minuto
"Nomina un duo migliore". E agli interisti, in questo momento, non lo devi neanche ripetere. La ThuLa e il post della Lega Serie A. Sui social, la Lega Calcio ha condiviso su Instagram le immagini dei minuti finali della partita tra Parma e Inter, quella in cui Thuram segna (alla squadra della città nella quale è nato perché è lì che giocava suo papà Lilian) all'ultimo minuto ed è il gol della vittoria per due a zero. Al triplice fischio corre verso la panchina, incontro a Lautaro, di solito suo compagno d'attacco, che era uscito poco prima.

Il francese che corre verso il capitano, l'urlo, la panciata che si danno, la loro esultanza insieme per una rete che vale il primo posto in classifica a +4 sul Napoli. Un gol che è arrivato nei minuti finali dopo che pochi secondi prima ne era stato annullato uno a Bonny per un fallo di mano dello stesso Marcus. Questa sera Lauti non ha fatto gol, ma quello del compagno lo ha apprezzato particolarmente, dalla panchina.

Immagini che piacerenno anche a Chivu che ha sottolineato l'importanza della vittoria e soprattutto dell'atteggiamento dei suoi giocatori che stanno mostrando ambizione. C'è voglia di riscatto e per quello la ThuLa è essenziale.

