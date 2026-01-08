"Nomina un duo migliore". E agli interisti, in questo momento, non lo devi neanche ripetere. La ThuLa e il post della Lega Serie A. Sui social, la Lega Calcio ha condiviso su Instagram le immagini dei minuti finali della partita tra Parma e Inter, quella in cui Thuram segna (alla squadra della città nella quale è nato perché è lì che giocava suo papà Lilian) all'ultimo minuto ed è il gol della vittoria per due a zero. Al triplice fischio corre verso la panchina, incontro a Lautaro, di solito suo compagno d'attacco, che era uscito poco prima.