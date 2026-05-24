Fabio Ravezzani ha commentato le parole social di Camilla Bresciani sulla stagione di suo marito, Alessandro Bastoni

Matteo Pifferi Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 13:02)

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Camilla Bresciani, moglie di Alessandro Bastoni, qualche giorno fa ha pubblicato un post social per riassumere i momenti vissuti in questa stagione. Un'annata non semplice per il difensore classe 1999 perché l'episodio con Kalulu in Inter-Juve lo aveva fatto diventare bersaglio e oggetto di critiche da parte di tutte le tifoserie avversarie.

"Dicono che il successo sia quello che tutti vedono su un prato verde, tra urla e applausi. Ma la verità è che il successo più grande lo abbiamo costruito noi, nel silenzio delle nostre paure, difendendo i nostri confini quando fuori il mondo faceva troppo rumore. Solo noi sappiamo quante volte abbiamo dovuto respirare profondamente per non lasciarci scalfire.

Solo noi conosciamo il peso reale di queste medaglie: non sono fatte solo di metallo, ma di ogni istante in cui ci siamo fatti forza per non cadere, di ogni sguardo che diceva ‘andrà tutto bene’ anche quando era difficile crederci. Abbiamo trasformato il dolore in corazza e i mesi difficili in un’ostinata speranza. Non è stato un percorso semplice, e ogni passo è costato lacrime che nessuno ha visto, ma è proprio in quel vuoto che abbiamo trovato la nostra vera sostanza. Fiera di te, di noi, e di quella forza silenziosa che ci ha portati fin qui, insieme, nonostante tutto", ha scritto Camilla Bresciani.

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato le parole della compagna di Bastoni: "La moglie di Bastoni ha ragione a lamentarsi dell’onda d’odio web verso il marito dopo Kalulu. Ma i toni drammatici sono esagerati. Bastoni era colpevole di un gesto antisportivo. Non è un eroe. E i personaggi pubblici sanno che i social non perdonano chi sbaglia. Lo accetti"