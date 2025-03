Thuram scioglie le treccine e rivede… il piccolo Arnold

Ha sciolto le treccine e ora se ne va in giro con i suoi capelli extra volume. Marcus Thuram ha cambiato di nuovo look e si è preso in giro da solo postando la sua foto insieme a quella di uno dei protagonisti del piccolo Arnold, era il personaggio di una serie tv. L'interprete era Gary Coleman, attore scomparso nel 2010. E quando era piccolino aveva proprio i capelli che ha ora Marcus. Il post ha fatto incetta di like e i tanti tifosi nerazzurri che lo seguono si sono fatta una sana risata insieme a lui.