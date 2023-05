Tifosa milanista guarda male la moglie di Zanetti, Paula spiega: “Poi siamo quasi…”

La famiglia Zanetti era chiaramente presente a San Siro per la semifinale di andata di Champions League. Paula ha come sempre postato i video dei momenti più significativi sui social. I momenti delle esultanze sfrenate, per esempio. Anche i figli di Pupi sono tifosissimi e vivono le partite dell'Inter con un sentimento pazzesco. In occasione del derby vinto dai nerazzurri (martedì si giocherà il ritorno), ai follower della moglie di Zanetti non è sfuggita l'espressione sconvolta di una tifosa milanista che sedeva vicino a loro.