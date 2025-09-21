Tudor protesta, Auriemma lo attacca tra Dante e…Rafinha-Pjanic

La sfida tra Verona e Juventus, terminata 1-1, ha lasciato strascichi polemici. Igor Tudor, tecnico bianconero, ha attaccato l'arbitro

La sfida tra Verona e Juventus, terminata 1-1, ha lasciato strascichi polemici. Igor Tudor, tecnico bianconero, non ha nascosto la propria amarezza per alcune decisioni arbitrali, sottolineando come certe espulsioni — date o mancate — possano condizionare una stagione intera. Il riferimento era al contatto tra Orban e Gatti.

Sulla vicenda è intervenuto anche Raffaele Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli. Attraverso il suo profilo X, ha commentato con un post che richiama persino Dante:

“A proposito di espulsioni date e non date alla Juventus e che, come dice Tudor, condizionano una stagione. Esiste un termine che Dante utilizzò nella Divina Commedia che prese dal latino medievale e dal significato ‘soffrire il contrario’. Contrappasso.”

Auriemma ha commentato le proteste di Tudor postando una foto del contatto tra Pjanic e Rafinha, che costò lo scudetto al Napoli di Sarri.