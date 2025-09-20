Dopo solo due partite ufficiali, Zinho Vanheusden è di nuovo fuori dai giochi. Il Marbella ha confermato tramite i suoi canali ufficiali che il difensore sta lottando con un osteoedema al ginocchio sinistro, un accumulo di liquido nel tessuto osseo che spesso si verifica dopo precedenti infortuni. La durata dello stop non è attualmente chiara. Nel migliore dei casi, si tratta di poche settimane, ma in passato, Björn Engels, tra gli altri, è stato fuori per quattordici mesi a causa dello stesso problema.

La notizia segna l'ennesimo capitolo della lunga lotta di Vanheusden contro gli infortuni. Qualche anno fa, era considerato un futuro leader nella difesa della nazionale belga, ma gli infortuni lo hanno ripetutamente ostacolato. Si è rotto due volte i legamenti crociati, ha subito una frattura da stress al piede e ha lottato contro un'ernia. A causa di questa serie di infortuni, Vanheusden non è mai riuscito imporsi all'Inter. Solo durante brevi periodi allo Standard Liegi ha mostrato appieno il suo potenziale. Marbella avrebbe dovuto rappresentare un nuovo inizio, ma per ora quel sogno sembra svanire di nuovo.