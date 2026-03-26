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Turchia, Calhanoglu pensa già alla finale playoff: “Lotteremo fino all’ultima goccia di sangue”

Turchia, Calhanoglu pensa già alla finale playoff: “Lotteremo fino all’ultima goccia di sangue” - immagine 1
Il capitano della Nazionale turca, nonché centrocampista dell'Inter, sui social non fa accenno a problemi al polpaccio anche se è uscito con una smorfia che sembrava di dolore
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

È uscito nel finale della gara contro la Romania, vinta uno a zero dalla sua Turchia, e aveva destato preoccupazione la sua uscita dopo essersi toccato un polpaccio. È successo dopo un tiro finito alto: si è girato verso la panchina con una smorfia che sembrava di sofferenza.

Hakan Calhanoglu però tira dritto sui social - senza fare riferimento alcuno ad eventuali problemi avuti sul campo - ed è già concentrato sulla prossima partita quella che la sua Nazionale giocherà contro una tra Slovacchia e Kosovo martedì 31 marzo: è la finale dei playoff che separa Montella e i suoi dal Mondiale 2026.

Turchia, Calhanoglu pensa già alla finale playoff: “Lotteremo fino all’ultima goccia di sangue”- immagine 2
Skysport

"Ci rimane un ultimo incontro - ha scritto il centrocampista dell'Inter sul suo profilo social - per esaudire un desiderio che abbiamo dal 2002. Il vostro sostegno ci dà forza, continueremo a lottare fino all'ultima goccia di sudore".

Record

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Con la partita contro la Romania, Calha ha tagliato il traguardo di 103 partite con la maglia della sua Nazionale ed è diventato il terzo calciatore con il maggior numero di presenze con la maglia della Turchia. 

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