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Palmeri: “Intervengo sulla scelta di Palestra: dice una minchiata galattica chi…”

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Il giornalista si è infatti scagliato contro chi sta criticando in queste ore la scelta dell'esterno di andare al Chelsea invece che all'Inter
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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"Vorrei intervenire sulla querelle sulla scelta di Palestra: chi critica Palestra sta dicendo una minchiata galattica per avere il facile applauso. Fine dell’intervento".

Inter Palestra

Questo il pensiero su X di Tancredi Palmeri: il giornalista si è infatti scagliato contro chi sta criticando in queste ore la scelta dell'esterno di andare al Chelsea invece che all'Inter.

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