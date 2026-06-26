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fcinter1908 social Palmeri: “Intervengo sulla scelta di Palestra: dice una minchiata galattica chi…”
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Palmeri: “Intervengo sulla scelta di Palestra: dice una minchiata galattica chi…”
Il giornalista si è infatti scagliato contro chi sta criticando in queste ore la scelta dell'esterno di andare al Chelsea invece che all'Inter
"Vorrei intervenire sulla querelle sulla scelta di Palestra: chi critica Palestra sta dicendo una minchiata galattica per avere il facile applauso. Fine dell’intervento".
Questo il pensiero su X di Tancredi Palmeri: il giornalista si è infatti scagliato contro chi sta criticando in queste ore la scelta dell'esterno di andare al Chelsea invece che all'Inter.
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