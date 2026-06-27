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fcinter1908 social Ciccio Valenti sul mercato: “Quanti cazzari, amici miei: ecco cosa succede. Se piace a Chivu…”
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Ciccio Valenti sul mercato: “Quanti cazzari, amici miei: ecco cosa succede. Se piace a Chivu…”
La riflessione del conduttore radiofonico in merito alla narrazione del mercato in casa Inter
Marco Palestra, obiettivo dell'Inter per il quale era stata avviata una trattativa positiva, ha ceduto alla corte del Chelsea. Obiettivo sfumato e beffa consumata. È questa la narrazione che ha accompagnato il colpo del club inglese ai danni dei nerazzurri, nella delusione generale. Ciccio Valenti ha espresso alcune considerazioni in merito al mercato in casa Inter e ai cosiddetti esperti, riassumendo proprio l'umore dei tifosi nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.
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