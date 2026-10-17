Scenari e ipotesi in casa Inter: i tifosi si confrontano con il direttore di Tuttosport sul tema Champions League
VIDEO / Inter-Bruges, Chivu: "Vogliamo agire, non reagire. In Champions..."
Guido Vaciago è stato interpellato in merito all'ipotesi peggiore per l'Inter: il non raggiungimento della fase degli ottavi in Champions League. Il direttore di Tuttosport non ha dubbi sul percorso iniziato da Cristian Chivu con l'Inter. Anche considerando lo scenario peggiore per i nerazzurri: CONTINUA A LEGGERE.
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