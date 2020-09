Inter, Ventola rispolvera l’album dei ricordi: “Gomorra anni ’90”, e Moriero: “Ma poi perché…”

Nicole Ventola ha condiviso un vecchio scatto dell’Inter in cui ha giocato anni e anni fa. Insieme a lui nella fotografia si distinguono Ronaldo il Fenomeno, il Cholo Simeone, Zamorano, Pagliuca, Zanetti e un Pirlo sorridente. “Gomorra anni’90”, ha commentato scherzosamente l’ex attaccante nerazzurro. In primo piano Moriero, che ha lasciato un commento: “Ma poi perché eravate vestiti tutti uguali tranne me?”. “Eri il festeggiato…. valeva tutto”, gli ha subito risposto Nicola. Non sono poi mancati i commenti al sorriso di Simeone con relative battute…