Mentre la squadra di Chivu è arrivata in Germania, nel ritiro di Donaueschingen, città del Baden-Wurttemberg dove i Campioni d'Italia rimarranno in ritiro fino al prossimo 25 luglio, la dirigenza dell'Inter continua a lavorare alacremente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico romeno.

In casa nerazzurro le priorità sono rappresentate dalla difesa, reparto che ha perso Acerbi e De Vrij, e la corsia di destra, dopo l'addio di Dumfries.

Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime novità sui vari fronti:

"Per quanto riguarda la difesa, chiaramente l'Inter ha bisogno di una pedina importante per sostituire Acerbi e De Vrij. L’altra potrebbe essere Pavard alla fine rimarrà e in caso contrario saranno due i giocatori che l'Inter dovrà reperire sul mercato. Il nome del Cuti Romero è stato fatto nei dialoghi tra l'Inter e Tottenham, sarebbe sicuramente un investimento molto importante e quindi non semplice, per cui al momento registriamola come uno scambio di battute tra le due società. Certamente il giocatore piace, però non è neanche semplice arrivare perché è un investimento molto ingente.

Stones è legato a Pavard. È a parametro zero ma avrebbe un ingaggio importante, credo che potrebbe arrivare nel caso in cui Pavard fosse ceduto. L'Inter non lo vuole dare in prestito ma soltanto cederlo davanti a una proposta interessante. In quel caso dovendo poi cercare un altro difensore Stones potrebbe diventare interessante, viceversa con Pavard che resta si riducono le possibilità per Stones.

A centrocampo si guarda sempre a Curtis Jones. Vedremo se si apriranno gli spiragli però il giocatore piace sempre qui ai dirigenti dell'Inter

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L'esterno? Ancora l'Inter non ha rotto gli indugi, non ha trovato una pista sulla quale andare con grande decisione. Non perché non ci siano giocatori forti, perché ci sono. Spence del Tottenham è certamente quello che ha il maggior gradimento, Read del Feyenoord, Vanderson del Monaco. Questi sono i primi tre ma diciamo che la rosa può anche essere un po' più allargata. In questo momento soprattutto per quanto riguarda Spence. Credo che considerazioni ulteriori non se ne possano fare, forse da oggi in poi si può pensare a un contatto diretto con il giocatore intanto per capire se ha intenzione di muoversi. C’è stata la grande delusione ieri sera dopo la semifinale persa. Il Tottenham non è che abbia aperto al trasferimento, sicuramente ci vuole una cifra importante, non sappiamo neanche quantificarla ma certamente superiore ai 30 milioni di euro. Sono delle considerazioni che l'Inter sta facendo al suo interno intanto e ha cercato di capire attraverso intermediari quale può essere la strada giusta per arrivare a Spence. Ma non è una strada facile tanto quanto quella di Romero. Dopo le situazioni Palestra e Khalaili è un momento in cui l'Inter vuole riorganizzare le idee nel miglior modo possibile".