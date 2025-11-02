L'Inter si gode il successo per 2-1 in extremis al Bentegodi contro il Verona, nel 'lunch match' della decima giornata di campionato di Serie A.
Inter, Bisseck: "A volte bisogna soffrire, 3 punti guadagnati duramente"
Il difensore nerazzuro esulta sui social dopo la vittoria in pieno recupero della squadra di Cristian Chivu
I nerazzurri conquistano i tre punti e volano a -1 dal Napoli, sfruttando il mezzo passo falso casalingo della squadre di Conte contro il Como di Cesc Fabregas.
Tra i protagonisti del successo nerazzurro anche Yann Bisseck, in campo per tutti i 90 minuti di Verona.
Al termine della gara, il difensore tedesco ha celebrato la vittoria con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.
"A volte bisogna soffrire, tre punti guadagnati duramente" ha scritto Yann Bisseck sul canale social, a corredo di alcune foto del successo della squadra di Chivu.
