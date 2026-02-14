Il giorno di Inter-Juve è sempre speciale, ma forse oggi lo è un po' di più: il club nerazzurro sceglie la voce dell'ex capitano per augurare a tutti una buona festa degli innamorati

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 12:32)

È il giorno di Inter-Juve, ma è pure il giorno di San Valentino. Nella sera della festa degli innamorati l'Inter si ritrova di fronte, a ora di cena, a sfidare quella che ama meno di tutte. Perché è un'opposizione che dura da più di un secolo, non lo chiamano a caso il derby d'Italia. Di fronte la coppia più improbabile, una dicotomia, due rette parallele che si incontrano solo all'infinito, in un mondo potenziale, ma non numerabile. Sono, quando sono vicine, un ossimoro, come il ghiaccio bollente, come un dolce amaro.

Ma è pur sempre il giorno dell'amore, l'amore per l'Inter che tiene unite tante persone, che a tante persone ha cambiato il destino, che è un credo vero e proprio e mai una moda. L'Inter che è di tutti quelli che l'hanno scelta, l'Inter che ha scelto tutti quelli che la amano davvero. Un amore così grande. Un amore unico come il club racconta nel video emozionale pubblicato sui social.

Una voce, quella di Javier Zanetti, e non a caso. Perché Javier è stato scelto dall'Inter e si è innamorato di lei ogni giorno, perdutamente. Adottato da una città, i colori nerazzurri se li è tatuati sul cuore dove resteranno per sempre. Una fusione espressa dalle parole utilizzate per fare da sfondo al racconto di una passione che solo chi la prova sa davvero cos'è.

"Mi dicevano che Milano fosse grigia - recita IL capitano - ma non sono d'accordo. E so di non essere il solo. L'ho capito dagli sguardi. Quelli che brillano nelle notti più buie. L'ho visto nelle strade e anche nel cielo. E poi l'ho sentito nel cuore della gente che vibra come la loro voce. Probabilmente, chi dice che Milano è grigia non ha mai conosciuto un amore così. Perché quando sei innamorato vedi tutto a colori. I nostri". Due colori. Un unico amore.