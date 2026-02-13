Alla vigilia del derby d'Italia, il tifo organizzato del Secondo Anello Verde ha chiamato a raccolta tutto il popolo interista

Manca sempre meno al derby d'Italia , con Inter e Juventus che si affronteranno domani sera a San Siro. Alla vigilia del match, la Curva nerazzurra ha chiamato a raccolta tutto il popolo interista:

"Domani sera serve una cornice di tifo devastante, all'altezza dell'importanza di questa sfida. Ogni interista presente al Meazza è chiamato a riscrivere la storia realizzando una sciarpata mai vista prima. Per riuscirci abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, nessuno escluso. All'ingresso delle squadre, coloriamo il Meazza di nerazzurro come non è mai stato fatto!".