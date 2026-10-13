Torna la Champions League: l'Inter di Chivu scenderà in campo stasera contro il Club Brugge

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Rifinitura Inter-Bruges, Dimarco interviene su Sucic nel torello

Dopo il campionato, torna anche la Champions League. Se ne è parlato a Radio Sportiva in relazione all'Inter, che stasera affronterà a San Siro il Club Brugge. I tifosi nerazzurri si chiedono quali ambizioni possa avere questa Inter nel lungo e complesso cammino europeo. Gianni Visnadi ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.

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