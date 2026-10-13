Dopo il campionato, torna anche la Champions League. Se ne è parlato a Radio Sportiva in relazione all'Inter, che stasera affronterà a San Siro il Club Brugge. I tifosi nerazzurri si chiedono quali ambizioni possa avere questa Inter nel lungo e complesso cammino europeo. Gianni Visnadi ha risposto così: CONTINUA A LEGGERE.