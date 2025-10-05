FC Inter 1908
Ivan Zazzaroni, tramite un post sui social, ha lanciato un duro attacco nei confronti di un ex portiere che oggi fa l'opinionista in tv
Ivan Zazzaroni, tramite un post sui social, ha lanciato un duro attacco nei confronti di un ex portiere che oggi fa l'opinionista in tv e sul web:

"Ci sono ex portieri ai quali il consenso social, qualche migliaio di follower e un po' di tv hanno dato alla testa. Hanno avuto carriere mediocri e, una volta usciti dal giro, hanno capito che sparando minchiate su qualcuno magari più solido di loro possono catturare l'attenzione di pochi imbecilli.

Li capisco, dev'essere dura reinventarsi, senza alcun tipo di preparazione, una nuova identità e un nuovo ruolo. Per fortuna ci sono i social e gli imbecilli".

