Tancredi Palmeri ha analizzato il girone di andata delle squadre italiane in Champions League. Il peggior voto assegnato dal giornalista di Sportitalia è per il percorso del Napoli di Antonio Conte. La bocciatura di Palmeri è durissima e riguarda l'aggravante di aver ottenuto risultati molto negativi contro squadre a loro volta eliminate: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Palmeri e il voto tremendo al percorso in Champions del Napoli: “Nella storia la peggior…”
social
Palmeri e il voto tremendo al percorso in Champions del Napoli: “Nella storia la peggior…”
Il voto del giornalista sportivo al percorso dei partenopei in CL
© RIPRODUZIONE RISERVATA