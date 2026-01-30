FC Inter 1908
social

Il voto del giornalista sportivo al percorso dei partenopei in CL
Tancredi Palmeri ha analizzato il girone di andata delle squadre italiane in Champions League. Il peggior voto assegnato dal giornalista di Sportitalia è per il percorso del Napoli di Antonio Conte. La bocciatura di Palmeri è durissima e riguarda l'aggravante di aver ottenuto risultati molto negativi contro squadre a loro volta eliminate: CONTINUA A LEGGERE.

